Минкульт все еще против принудительного проката голливудских фильмов

Министерство культуры еще раз заявило, что не собирается вводить принудительный прокат зарубежных блокбастеров от ушедших из России голливудских студий.

В ведомстве подчеркнули, что это противоречит международным договорам страны в сфере интеллектуальной собственности.

Ранее кинотеатры выступали с инициативой освободить их от ответственности за прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей.

Предлагалось даже завести для голливудских студий счета в России, куда начислялись бы проценты за прокат картин.