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    Новости

    Минкульт все еще против принудительного проката голливудских фильмов

    5 октября 2022
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    05.10.2022
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    0 минут на чтение
    Минкульт все еще против принудительного проката голливудских фильмов

    Министерство культуры еще раз заявило, что не собирается вводить принудительный прокат зарубежных блокбастеров от ушедших из России голливудских студий.

    В ведомстве подчеркнули, что это противоречит международным договорам страны в сфере интеллектуальной собственности.

    Ранее кинотеатры выступали с инициативой освободить их от ответственности за прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей.

    Предлагалось даже завести для голливудских студий счета в России, куда начислялись бы проценты за прокат картин.

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