Минкульт все еще против принудительного проката голливудских фильмов

Министерство культуры еще раз заявило, что не собирается вводить принудительный прокат зарубежных блокбастеров от ушедших из России голливудских студий.
В ведомстве подчеркнули, что это противоречит международным договорам страны в сфере интеллектуальной собственности.
Ранее кинотеатры выступали с инициативой освободить их от ответственности за прокат иностранных фильмов без согласия правообладателей.
Предлагалось даже завести для голливудских студий счета в России, куда начислялись бы проценты за прокат картин.
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Редактор
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