«Минута разговора — партия в „русскую рулетку“»: первый тизер мистического триллера «Бар „Один звонок“»

В сети появился первый тизер мистического триллера «Бар „Один звонок“» от онлайн-кинотеатра Kion. Его действие разворачивается вокруг необычного бара, где посетители могут позвонить умершему человеку и поговорить с ним одну минуту. После чего они обязаны сыграть в «русскую рулетку».

В центре повествования окажется следователь Андрей Морозов, который ищет своего пропавшего сына. Тот каким-то образом связан с баром, вот только это заведение появляется и исчезает в самых разных местах, оставляя за собой тела погибших посетителей.

Синопсис обещает показать истории разных людей: жену, что хочет избавиться от мужа; юриста, желающего сепарироваться от матери; блогера, который разбирается со своей связью со сверхъестественным миром.

Роль бармена исполнил Данила Козловский, пропавшего мальчика сыграл Кай Гетц. Также в сериале сыграли Александр Ильин, Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Полина Ауг и другие.

Режиссёром выступил Сергей Филатов («Оливье и роботы», «Один клик»). Над сценарием работала целая команда авторов, включая комика Ярославу Тринадцатко, Александра Фомина («Молодой человек») и Сергея Левитан («Бесит»).

Премьера состоится «скоро».