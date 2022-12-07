«Мир даже не рассматривался» — трейлер второго сезона «Бракованной партии»

Disney наконец-то представила полноценный трейлер второго сезона «Бракованной партии» — мультсериала про отряд экспериментальных клонов, на которых не подействовал приказ 66.

В ролике можно увидеть много персонажей: от Палпатина, Рекса и Бэйла Органы до молодого джедая-вуки.

Премьера состоится 4 января 2023 года.

Трейлер

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