«Мир даже не рассматривался» — трейлер второго сезона «Бракованной партии»

Disney наконец-то представила полноценный трейлер второго сезона «Бракованной партии» — мультсериала про отряд экспериментальных клонов, на которых не подействовал приказ 66.
В ролике можно увидеть много персонажей: от Палпатина, Рекса и Бэйла Органы до молодого джедая-вуки.
Премьера состоится 4 января 2023 года.
Трейлер
Постер
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