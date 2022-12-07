    3
    Новости

    «Мир даже не рассматривался» — трейлер второго сезона «Бракованной партии»

    7 декабря 2022
    Avatar photo
    07.12.2022
    326
    0 минут на чтение
    «Мир даже не рассматривался» — трейлер второго сезона «Бракованной партии»

    Disney наконец-то представила полноценный трейлер второго сезона «Бракованной партии» — мультсериала про отряд экспериментальных клонов, на которых не подействовал приказ 66.

    В ролике можно увидеть много персонажей: от Палпатина, Рекса и Бэйла Органы до молодого джедая-вуки.

    Премьера состоится 4 января 2023 года.

    Трейлер

    Постер

    Трейлер второго сезона «

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо 6
    0
    8172
    Какие фильмы смотреть онлайн в декабре 2022? Спилберг, Драйвер и дель Торо

    Пиноккио бунтует против фашистов, Спилберг вспоминает молодость, а мертвецы дают уроки популярности в школе.

    Во что поиграть в ноябре 2022 года 2
    0
    28847
    Обсуждаем God of War Ragnarok в 61-м выпуске Фантастического подкаста

    Всё-таки DLC или нет? Достойное продолжение оригинала или не стоило того?

    «Моб Психо 100»: манга о философских битвах от автора «Ванпанчмена» 4
    0
    20489
    «Моб Психо 100»: манга о философских битвах от автора «Ванпанчмена»

    Почему стоит попробовать эту лихо закрученную историю, даже если нарочито простенький рисунок вас поначалу напугал.

    Видео: обзор и правила настольной игры «Лесные тайны»
    0
    60231
    Видео: обзор и правила настольной игры «Лесные тайны»

    Свежее приключение для всей семьи.

    Антон Карелин «Одиссей Фокс».
    0
    85198
    Антон Карелин «Одиссей Фокс». Межзвёздный Шерлок Холмс

    Космическая опера с элементами детектива.

    Анекдоты, сюжеты, код и контекст: что умеет языковая модель ChatGPT
    0
    126654
    Стихи, сюжеты, код, контекст и виртуальный мир: что умеет нейросеть ChatGPT

    Собрали десятки примеров: стихотворения, код C++, решение тестовых задачек, идеи для фильмов и многое другое.

    1
    0
    179424
    Фан: как бы выглядел «Чужой», если бы его снял Стэнли Кубрик?

    Хотели бы посмотреть такую версию фильма?

    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей
    0
    141227
    «Уэнсдей» Тима Бёртона: слишком странная для дома странных детей

    Сериал хорош, но ему всё-таки не хватает мрачной причудливости и безуминки.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить