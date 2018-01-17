Наша еженедельная передача вернулась с новогодних каникул и готова дальше радовать читателей «Мира фантастики»! Представляем вам седьмой выпуск нашего live-проекта.

Дмитрий Шепелёв, Александр Киселёв, Дмитрий Злотницкий и наш главный редактор Сергей Серебрянский обсуждают фантастические итоги 2017 года, а также много очень много спорят о «Последних джедаях». Осторожно, выпуск идёт больше двух часов! За это время наши авторы и редакторы поговорили о самых интересных фильмах, сериалах, видеоиграх, а также прошлись по наиболее разочаровавшим вещам.

Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3.