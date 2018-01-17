«Мир фантастики. Live» — седьмой выпуск нашего ток-шоу Кот-редактор 17.01.2018 Новости 1 минута на чтение Наша еженедельная передача вернулась с новогодних каникул и готова дальше радовать читателей «Мира фантастики»! Представляем вам седьмой выпуск нашего live-проекта. Дмитрий Шепелёв, Александр Киселёв, Дмитрий Злотницкий и наш главный редактор Сергей Серебрянский обсуждают фантастические итоги 2017 года, а также много очень много спорят о «Последних джедаях». Осторожно, выпуск идёт больше двух часов! За это время наши авторы и редакторы поговорили о самых интересных фильмах, сериалах, видеоиграх, а также прошлись по наиболее разочаровавшим вещам. Если вы предпочитаете аудиоформат, послушать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. Прошлые выпуски «Мир фантастики. Live» — пятый выпуск нашего ток-шоу 18.12.2017 На этот раз в центре внимания — новый эпизод «Звёздных войн»! Фильм обсуждают Сергей Серебрянский, Дмитрий Злотницкий, Алексей Ионов и Сергей Епишин. «Мир фантастики. Live» — шестой выпуск нашего ток-шоу 23.12.2017 Для предновогоднего стрима главный редактор «Мира фантастики» позвал главного редактора «Игромании» Евгения Пекло. Вместе они поговорили об ожиданиях на 2018 год. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.