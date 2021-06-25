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    Новости

    Мировую премьеру «Дюны» перенесли на несколько недель

    25 июня 2021
    25.06.2021
    887
    0 минут на чтение
    Мировую премьеру «Дюна»

    Warner Bros. неожиданно решила отложить мировую премьеру «Дюны» Дени Вильнева, но всего на несколько недель — теперь фильм выйдет 22 октября вместо 1 октября.

    Вероятно, это произошло из-за того, что 8 числа выйдет новая бондиана под названием «Не время умирать».

    Кроме того, изменились даты релиза еще у нескольких фильмов. Так, «Мужские слезы» появятся в прокате 17 сентября, а «Множественные святые Ньюарка» — 1 октября.

    Перестановки связаны с жесткой конкуренцией осенью и начале зимы. Все три картины по-прежнему будут с первого же дня доступны в HBO Max в течение месяца. При этом даты российских премьер не менялись.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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