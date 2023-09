«Миссия невыполнима» — первый тизер-трейлер сиквела «Побега из курятника»

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер сиквела «Побега из курятника» под названием Dawn of the Nugget.

По сюжету на этот раз Джинджер, Рокки и их друзьям друзьям предстоит пробраться в сверхохраняемый курятник, чтобы спасти весь куриный род.

Режиссером картины выступил Сэм Фелл, снявший «Смывайся». Петуха Рокки Закари Ливай, а курицу Джинджер — Тэнди Ньютон. Роль Молли, дочери Рокки и Джинджер, досталась Белле Рамзи из The Last of Us.

Премьера состоится 15 декабря.