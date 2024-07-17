«Мне не важен жанр и бюджет»: Вигго Мортенсен объяснил, как выбирает себе роли

Звезда трилогии фильмов «Властелина колец» Вигго Мортенсен объяснил в беседе с Vanity Fair, почему он не снимается в крупных голливудских франшизах вот уже около 20 лет.

По словам актера, он «просто выбирает интересные истории», часто игнорируя жанр и бюджеты.

Для меня не имеет значения ни жанр, ни бюджет, ни кто их снимает. Я бы никогда не стал сниматься в фильме только потому, что его снимает какой-то определенный режиссер. Дело должно быть в истории. И если я считаю, что подхожу персонажу, то это всегда на первом месте.

То же самое касается и франшиз.

Предположим, мне предложили фильм X, третью или девятую часть. Если бы мне понравился персонаж, которому я бы мог что-то привнести, то я не против. Но обычно они не так хорошо прописаны и немного предсказуемы. Хотя, конечно, всегда есть риск, что у меня закончатся деньги.

В мае 2024 года 65-летний Вигго заявил, что не против был бы вернуться к роли Арагорна в новом фильме «Властелин колец: Охота на Голлума», но этому может препятствовать возраст актера.