Моддер воссоздаёт кампании Warcraft III на движке Heroes of Might and Magic III

В соцсетях обратили внимание на российского энтузиаста-моддера, который воспроизводит кампании Warcraft III на движке Heroes of Might and Magic III (используется версия Heroes of the Abyss).
Рабочее название проекта — «Варкрафт Меча и Магии». Автор решил перенести сюжетные миссии из стратегии в реальном времени в стратегию пошаговую. При этом старается адаптировать структуру и сюжет миссий, а также дизайн уровней. Получается вот так:
Сейчас автор занимается кампанией за нежить «Путь Проклятых», а четыре года назад опубликовал файлы, чтобы поиграть в «Падение Лордерона» — первую кампанию Warcraft III. А вот она опирается на версию «Дыхание смерти».
В разговоре в DTF моддер рассказал, что на создание проекта его вдохновила «некоторая схожесть в бестиарии игр», а также схожесть артефакта Клинок Мёртвого Рыцаря с Фростморном.
Даже приблизительной даты завершения проекта разработчик не называет.
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