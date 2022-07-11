    3
    Новости

    Моддер воссоздаёт кампании Warcraft III на движке Heroes of Might and Magic III

    11 июля 2022
    11.07.2022
    471
    0 минут на чтение
    Моддер воссоздаёт кампании Warcraft III на движке Heroes of Might and Magic III

    В соцсетях обратили внимание на российского энтузиаста-моддера, который воспроизводит кампании Warcraft III на движке Heroes of Might and Magic III (используется версия Heroes of the Abyss).

    Рабочее название проекта — «Варкрафт Меча и Магии». Автор решил перенести сюжетные миссии из стратегии в реальном времени в стратегию пошаговую. При этом старается адаптировать структуру и сюжет миссий, а также дизайн уровней. Получается вот так:

    Моддер воссоздаёт кампании Warcraft III на движке Heroes of Might and Magic III 1 Моддер воссоздаёт кампании Warcraft III на движке Heroes of Might and Magic III 3 Моддер воссоздаёт кампании Warcraft III на движке Heroes of Might and Magic III 2

    Сейчас автор занимается кампанией за нежить «Путь Проклятых», а четыре года назад опубликовал файлы, чтобы поиграть в «Падение Лордерона» — первую кампанию Warcraft III. А вот она опирается на версию «Дыхание смерти».

    В разговоре в DTF моддер рассказал, что на создание проекта его вдохновила «некоторая схожесть в бестиарии игр», а также схожесть артефакта Клинок Мёртвого Рыцаря с Фростморном.

    Даже приблизительной даты завершения проекта разработчик не называет.

    Читайте также

    Посмотрите на фанатский ремейк Heroes of Mights & Magic II

    Посмотрите на фанатский ремейк Heroes of Mights & Magic II!

     Кот-император |  14.05.2018

    Модификация для третьих «Героев» The Succession Wars выйдет уже в этом году.

    Олды здесь? По «Героям 3» выпустят настольную игру

    Олды здесь? По «Героям 3» выпустят настольную игру

     Дмитрий Кинский |  15.10.2021

    Правда, еще не скоро.

    Стоит ли покупать сейчас Songs of Conquest? Это действительно духовный наследник «Героев Меча и Магии»? 19

    Стоит ли покупать сейчас Songs of Conquest? Это действительно духовный наследник «Героев Меча и Магии»?

     Евгений Пекло |  24.05.2022

    Герои меча и ресурсов

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Как создавался «Контакт» Роберта Земекиса 5
    0
    17092
    «Интерстеллар» поколения 1990-х. Как создавался «Контакт» Роберта Земекиса

    Как научно-фантастический бестселлер учёного стал любимым фильмом астрономов.

    Джим Батчер «Воздушная гавань»
    0
    122496
    Джим Батчер «Воздушная гавань». Динамичный стимпанк от автора приключений Гарри Дрездена

    Увлекательное начало цикла, который может на этом и закончиться.

    Черновик 980
    0
    183700
    Шоу продолжается: как роман Мэттью Стовера «Герои умирают» говорит о насилии в поп-культуре

    «Хотите кровищи? Пожалуйста!» — говорит нам Стовер через Кейна, который намекает своим зрителям, что пора бы подумать о происходящем, а не потреблять кровавые развлечения без малейшего намёка на рефлексию.

    Мир фантастики №224 (июль 2022) 2
    0
    235277
    Мир фантастики №224 (июль 2022)

    Безобразное, прекрасное, странное во всех проявлениях.

    Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы 3
    0
    249393
    Мир фантастики. Спецвыпуск № 9. Старые добрые сериалы

    Пульт где-то рядом.

    Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви 10
    0
    236806
    Роберт Хайнлайн. Проповедник без церкви

    Его считали одновременно фашистом и хиппи, он агитировал за атомное оружие и защищал социалистов, дружил с учёными и сектантами, и даже, говорят, сайентологию придумали на спор с ним… 

    Первые отзывы о «Торе: Любовь и гром». Это еще один лучший фильм Marvel
    0
    290068
    Какие фильмы смотреть в июле 2022?

    В этом месяце меню на любой вкус: семейные приключения, мюзиклы, ужасы и антиутопии.

    Какие сериалы продолжаются в июле 2022? «Очень странные дела», «Харли Квинн», Primal и «Что мы делаем в тени» 
    0
    336340
    Какие сериалы продолжаются в июле 2022? «Очень странные дела», «Харли Квинн», Primal и «Что мы делаем в тени» 

    А ещё — антология хорорров и финал «Лагеря мелового периода».

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить