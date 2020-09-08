«Модель для сборки» снова выступит в Москве — в клубе «Меццо Форте»

Авторы передачи «Модель для сборки» объявили о новом месте московского выступления — теперь оно пройдёт в концертном клубе «Меццо Форте». Все купленные ранее билеты на 21 марта действительны как обычно. А с 4 сентября открылась продажа дополнительных билетов на 40 мест.

В программе — советская фантастика Александра Беляева. Состав команды тот же, что и на Санкт-Петербургском выступлении: чтец Влад Копп, литературный редактор Сергей Чекмаев и диджеи Михаил Габович и Андрея Эддисон. На экране будут показывать ретроспективу фантастики советского периода — за визуальный ряд отвечает VJ Александр Портнов.

Программа в двух отделениях с антрактом.