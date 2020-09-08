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    «Модель для сборки» снова выступит в Москве — в клубе «Меццо Форте»

    8 сентября 2020
    Кот-император
    08.09.2020
    1267
    0 минут на чтение
    «Модель для сборки» снова выступит в Москве — в клубе «Меццо Форте» 1

    Авторы передачи «Модель для сборки» объявили о новом месте московского выступления — теперь оно пройдёт в концертном клубе «Меццо Форте». Все купленные ранее билеты на 21 марта действительны как обычно. А с 4 сентября открылась продажа дополнительных билетов на 40 мест.

    В программе — советская фантастика Александра Беляева. Состав команды тот же, что и на Санкт-Петербургском выступлении: чтец Влад Копп, литературный редактор Сергей Чекмаев и диджеи Михаил Габович и Андрея Эддисон. На экране будут показывать ретроспективу фантастики советского периода — за визуальный ряд отвечает VJ Александр Портнов.

    Программа в двух отделениях с антрактом.

    • Дата — 19 сентября
    • Адрес — Москва, м. ВДНХ, ул. 1 -я Останкинская, стр. 53 (Вход в двери торгового центра и сразу направо)
    • Телефоны — +7 (926) 234 16 06
    • Начало в 20.00.
    • Цена билета — 2000 рублей.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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