«Модель для сборки» снова выступит в Москве — в клубе «Меццо Форте»

Авторы передачи «Модель для сборки» объявили о новом месте московского выступления — теперь оно пройдёт в концертном клубе «Меццо Форте». Все купленные ранее билеты на 21 марта действительны как обычно. А с 4 сентября открылась продажа дополнительных билетов на 40 мест.
В программе — советская фантастика Александра Беляева. Состав команды тот же, что и на Санкт-Петербургском выступлении: чтец Влад Копп, литературный редактор Сергей Чекмаев и диджеи Михаил Габович и Андрея Эддисон. На экране будут показывать ретроспективу фантастики советского периода — за визуальный ряд отвечает VJ Александр Портнов.
Программа в двух отделениях с антрактом.
- Дата — 19 сентября
- Адрес — Москва, м. ВДНХ, ул. 1 -я Останкинская, стр. 53 (Вход в двери торгового центра и сразу направо)
- Телефоны — +7 (926) 234 16 06
- Начало в 20.00.
- Цена билета — 2000 рублей.
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В программе — тексты Лео Каганова.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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