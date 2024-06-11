«Моей сестры больше нет» — новый тизер второго сезона «Аркейн»

Netflix опубликовал новый тизер-трейлер второго сезона анимационного сериала по League of Legends под названием «Аркейн».

Судя по ролику, это заключительная глава в истории Вай и Джинкс. Официально об этом еще не заявляли.

Ранее актеры озвучки говорили, что продолжение «Аркейн» будет еще более драматичным и эмоциональными, чем первый сезон.

Премьера состоится в ноябре.