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    «Моей сестры больше нет» — новый тизер второго сезона «Аркейн»

    11 июня 2024
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    11.06.2024
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    «Моей сестры больше нет» — новый тизер второго сезона «Аркейн»

    Netflix опубликовал новый тизер-трейлер второго сезона анимационного сериала по League of Legends под названием «Аркейн».

    Судя по ролику, это заключительная глава в истории Вай и Джинкс. Официально об этом еще не заявляли.

    Ранее актеры озвучки говорили, что продолжение «Аркейн» будет еще более драматичным и эмоциональными, чем первый сезон.

    Премьера состоится в ноябре.

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