Молодые Том Хэнкс и Робин Райт на первых кадрах нового фильма Роберта Замекиса

Издание Vanity Fair поделилось первыми кадрами нового фильма Роберт Замекиса под названием «Здесь».
Картина основана на одноименном комиксе Ричарда Макгуайра. Фильм охватывает 100 лет жизни семьи Ричарда и Маргерет, а камера при этом вообще не двигается.
Главные роли исполнили Том Хэнкс и Робин Райт, которые прежде вместе сыграли в «Форресте Гампе» Замекиса.
По словам режиссера, актеров омолодили при помощи грима и технологий. И сами они тоже старались отыграть более молодые версии себя.
Что касается особенностей съемки фильма с неменяющимся ракурсом, то Роберт вдохновлялся немым кино.
Такое можно увидеть в ранних немых фильмах, когда еще не было языка монтажа.
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