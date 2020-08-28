Моно и Шестая убегают от монстра в 15 минутах геймплея Little Nightmares II

Bandai Namco вслед за новым трейлером Little Nightmares II опубликовала 15 минут игрового процесса.

В ролике Моно пробирается через лес, обходит всевозможные ловушки, встречается с Шестой — главной героиней первой части — и вместе с ней сбегает от огромного монстра с ружьем.

Кооперативного режима в игре не будет — Шестой будет управлять ИИ. Также, судя по всему, во второй части разработчики сделали большой упор на взаимодействии с окружением.

Little Nightmares II выйдет 11 февраля 2021 года на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Релиз на консолях следующего поколения состоится позже.