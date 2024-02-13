«”Морбиус” был лучше» — критики разгромили «Мадам Паутину» с Дакотой Джонсон

Сегодня кинокритики и ютуберы поделились первыми впечатлениями от просмотра «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон в главной роли.

Чуда не произошло: журналисты в большинстве своем раскритиковали грядущую супергеройскую картину от Sony по всем фронтам.

Премьера состоится уже завтра — 14 февраля.

Мэтт Рамос, ведущий SUPES:

…

«Морбиус» был лучше.

Крис Паркер, ведущий 3C Films:

«Мадам Паутина» — стыдная путаница. Талантливые актеры потратили силы на, пожалуй, худший кинокомикс на моей памяти. Ужасные диалоги, неуклюжий монтаж и смехотворная структура. Я был озадачен сценой за сценой. И тем, что это кто-то одобрил.

Джеймс Престон Пул, автор Full Circle Cinema:

«Мадам Паутина» нормальная. Особо сказать про фильм нечего. Главные героини очаровательны. Дакота Джонсон играет чудаковатую ведьму. Это слэшер в духе «Пункта назначения» с примесью супергероики. Но в этом ничего особенного нет. Ничего сверхужасного. Этот фильм просто есть.

The Hollywood Handle:

«Мадам Паутина» — неуклюжий, плохо написанный, беспорядочный и неряшливый фильм, в котором посредственные монтаж и актерская игра. Несмотря на хорошие сами по себе кадры и интересную задумку, картину не удалось спасти.

Брэндон Шульц, Fanverse:

Я посмотрел «Мадам Паутину», и это было плохо. Я пытался дать шанс фильму, но ужасная реализация этому не поспособствовала. Актерский состав потрясающий, а вот его исполнение разочаровало.

Коко: