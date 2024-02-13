«”Морбиус” был лучше» — критики разгромили «Мадам Паутину» с Дакотой Джонсон

Сегодня кинокритики и ютуберы поделились первыми впечатлениями от просмотра «Мадам Паутины» с Дакотой Джонсон в главной роли.
Чуда не произошло: журналисты в большинстве своем раскритиковали грядущую супергеройскую картину от Sony по всем фронтам.
Премьера состоится уже завтра — 14 февраля.
Мэтт Рамос, ведущий SUPES:
…
«Морбиус» был лучше.
Крис Паркер, ведущий 3C Films:
«Мадам Паутина» — стыдная путаница. Талантливые актеры потратили силы на, пожалуй, худший кинокомикс на моей памяти. Ужасные диалоги, неуклюжий монтаж и смехотворная структура. Я был озадачен сценой за сценой. И тем, что это кто-то одобрил.
Джеймс Престон Пул, автор Full Circle Cinema:
«Мадам Паутина» нормальная. Особо сказать про фильм нечего. Главные героини очаровательны. Дакота Джонсон играет чудаковатую ведьму. Это слэшер в духе «Пункта назначения» с примесью супергероики. Но в этом ничего особенного нет. Ничего сверхужасного. Этот фильм просто есть.
The Hollywood Handle:
«Мадам Паутина» — неуклюжий, плохо написанный, беспорядочный и неряшливый фильм, в котором посредственные монтаж и актерская игра. Несмотря на хорошие сами по себе кадры и интересную задумку, картину не удалось спасти.
Брэндон Шульц, Fanverse:
Я посмотрел «Мадам Паутину», и это было плохо. Я пытался дать шанс фильму, но ужасная реализация этому не поспособствовала. Актерский состав потрясающий, а вот его исполнение разочаровало.
Коко:
«Мадам Паутина» — еще один разочаровывающий фильм в киновселенной Sony. Дакота Джонсон выделяется, чего не скажешь про остальных актеров. Не так плохо, как я думал. Но, к сожалению, могло бы быть гораздо лучше. Я бы поставил ленте 2 из 5 балла.
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