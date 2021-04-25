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    Новости

    «Мортал Комбат» и «Клинок, рассекающий демонов» соревнуются за первенство в американском прокате

    25 апреля 2021
    Кот-император
    25.04.2021
    4621
    1 минута на чтение
    «Мортал Комбат» и «Клинок, рассекающий демонов» соревнуются за первенство в американском прокате

    По данным издания Deadline, фильмы «Мортал Комбат» и «Клинок, рассекающий демонов», оба с рейтингом R, параллельно собирают кассу и целятся на $20 млн. Интересно, что эти показатели значительно превышают прогнозы аналитиков, которые предрекали «Клинку» — $10-12 млн, а «Мортал Комбату» — около $15 млн.

    Сегодня вечером, 25 апреля, станут известны первые результаты кассовых сборов. Но пока точно ясно одно — американский прокат возраждается, и это хороший знак.

    «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» выйдет в российском прокате 20 мая.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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