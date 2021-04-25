«Мортал Комбат» и «Клинок, рассекающий демонов» соревнуются за первенство в американском прокате

По данным издания Deadline, фильмы «Мортал Комбат» и «Клинок, рассекающий демонов», оба с рейтингом R, параллельно собирают кассу и целятся на $20 млн. Интересно, что эти показатели значительно превышают прогнозы аналитиков, которые предрекали «Клинку» — $10-12 млн, а «Мортал Комбату» — около $15 млн.
Сегодня вечером, 25 апреля, станут известны первые результаты кассовых сборов. Но пока точно ясно одно — американский прокат возраждается, и это хороший знак.
«Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный поезд» выйдет в российском прокате 20 мая.
Аниме выйдет в 2021 году. Аниме собрало около 399 миллионов долларов в мировом прокате. Предварительное название — «Истребитель демонов: поезд „Бесконечность“». Наш редактор рассказывает, почему он в ужасе от фильма, в котором нет ни одноимённого турнира, ни логичных правил, ни крутого Рейдена, а есть только куча отсылок. По данным Бюллетени кинопрокатчика, «Мортал Комбат» в первые выходные собрал в России около 470 миллионов рублей. Картина показала лучший старт среди всех иностранных фильмов в постковидном российском прокате. Тем не […]
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Аниме собрало около 399 миллионов долларов в мировом прокате.
Предварительное название — «Истребитель демонов: поезд „Бесконечность“».
Наш редактор рассказывает, почему он в ужасе от фильма, в котором нет ни одноимённого турнира, ни логичных правил, ни крутого Рейдена, а есть только куча отсылок.
По данным Бюллетени кинопрокатчика, «Мортал Комбат» в первые выходные собрал в России около 470 миллионов рублей. Картина показала лучший старт среди всех иностранных фильмов в постковидном российском прокате. Тем не […]
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