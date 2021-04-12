«Мортал Комбат» показал лучший старт в постковидном прокате РФ среди иностранных фильмов

По данным Бюллетени кинопрокатчика, «Мортал Комбат» в первые выходные собрал в России около 470 миллионов рублей.
Картина показала лучший старт среди всех иностранных фильмов в постковидном российском прокате. Тем не менее лента заработала меньше, чем предполагали аналитики. Очевидно, сказались смешанные оценки от критиков.
Впрочем, показатели фильма за первый уикэнд все равно выше, чем были у «Логана» и «Мира юрского периода 2».
«Мортал Комбат» пока вышел только в 17 странах и собрал в общей сложности 10,7 миллиона долларов, причем большая часть этой суммы (6,1 миллиона) приходится на Россию.
В США и на других крупных рынках премьера состоится 23 апреля. Тогда же картина появится в HBO Max.
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