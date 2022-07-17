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    Новости

    Мосфильм составил рейтинг лучших советских фантастических фильмов

    17 июля 2022
    17.07.2022
    1524
    1 минута на чтение
    Мосфильм составил рейтинг лучших советских фантастических фильмов

    Мосфильм составил рейтинг из 10 лучших советских фантастических фильмов. Топ был основан на рейтингах и киноподборках ведущих изданий и сервисов, таких как IMDb, Film, Hi-fi, «Кинопоиск» и другие.

    Список был опубликован телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» по случаю выхода 4К-версии фильма «Кин-дза-дза!» — он же и возглавил рейтинг любимых фантастических лент.

    Рейтинг лучших советских фантастических фильмов:  

    1. «Кин-дза-дза!», Георгий Данелия

    2. «Солярис», Андрей Тарковский

    3. «Собачье сердце», Владимир Бортко

    4. «Сталкер», Андрей Тарковский

    5. «Гостья из будущего», Павел Арсенов

    6. «Приключения Электроника», Константин Бромберг

    7. «Письма мертвого человека», Константин Лопушанский

    8. «Через тернии к звездам», Ричард Викторов

    9. «Москва-Кассиопея», Ричард Викторов

    10. «Иван Васильевич меняет профессию», Леонид Гайдай

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