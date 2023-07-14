«Может, я не готова быть матерью?» — трейлер комедийной НФ-драмы The Pod Generation о родительстве

В сети появился трейлер фантастической комедийной драмы о проблемах родительства в ближайшем будущем The Pod Generation. Молодая пара из Нью-Йорка готова сформировать семью, и местный репродуктивный центр предлагаем им услуги по удобной и совместной беременности благодаря искусственной матке.
Мировая премьера картины состоялась ещё 19 января на фестивале «Санденс». Средний балл прессы на основе оценок 16 критиков составил 63.
В главных ролях — Эмилия Кларк, Чиветел Эджиофор и Розали Крейг. Режиссёр — Софи Бартез («Госпожа Бовари», «Замёрзшие души»).
В мировом прокате с 11 августа.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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Александр Ремизов
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