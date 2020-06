Мультфильм «Губка Боб в бегах» выйдет сразу в «цифре» в начале 2021-го

Многострадальный полнометражный мультфильм «Губка Боб в бегах» (SpongeBob Movie: Sponge on the Run), который ранее перенесли с 22 мая на 7 августа, в итоге не выйдет в кинотеатрах. Картина станет эксклюзивом платформы CBS All Access, где выйдет в начале 2021-го. Тогда же в онлайн-кинотеатр добавят все эпизоды оригинального мультсериала.

Всё дело в том, что руководство запланировало на эти сроки масштабный ребрендинг платформы, после которого на ней появится контент каналов Nickelodeon, Comedy Central, MTV и других.

«Губку Боба в бегах» снял Тим Хилл («Бунт ушастых»), а сценарий написали Джонатан Айбел («Тролли») и Гленн Бергер («Кунг-фу Панда 3»). Мультфильм рассказывает о новом приключении Губки Боба и Патрика, которые отправляются на поиски питомца Гэри и оказываются в затерянном Атлантик-сити. Трейлер всем запомнился по внезапному Киану Ривзу, который сыграл… перекати-поле!