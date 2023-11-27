Мультфильм «Заветное желание» от Disney слабо стартовал в прокате

Новый оригинальный мультфильм Disney под названием «Заветное желание» стартовал в домашнем прокате ниже ожиданий.

В дебютный (и по совместительству праздничный) уикэнд картина собрала в США всего 31,7 миллиона долларов, тогда как аналитики предрекали ей 45-50 миллионов долларов.

Мировые сборы мультфильма в первые выходные тоже оставляют желать лучшего — всего 49 миллионов долларов. Для сравнения, его бюджет составляет 200 миллионов долларов.

Однако лента все еще может окупиться, если она хорошо покажет себя в долгосрочной перспективе, тем более что близятся рождественские праздники.

Такое, например, было с мультиком «Элементарно» от Pixar, который тоже слабо стартовал в прокате, но в конечном итоге заработал около 500 миллионов долларов.