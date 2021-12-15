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    Мультивселенные Мишель Йео в трейлере «Всё, повсюду и одновременно» — от студии A24

    15 декабря 2021
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    Студия A24 («Легенда о Зелёном рыцаре», «Маяк») выпустила трейлер своей следующей работы — фантастического фильма с Мишель Йео Everything, Everywhere, All At Once («Всё, повсюду и одновременно»).

    В центре сюжета — героиня Йео по имени Эвелин Вэнь. В жизни у неё и у её семьи масса проблем, всё идёт не так. Но однажды она узнаёт, что помимо неё существуют множество других версий Вэнь в разных вселенных, которым угрожает «великое зло». Вэнь способна перенимать эмоции, настроение, память и навыки других своих версий — и именно эта способность позволит ей спасти все версии себя!

    Сценаристы и режиссёры — Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт, известные по фильму «Человек — швейцарский нож». В фильме также сыграли Джонатан Ке Кван («Индиана Джонс и храм судьбы»), Джеймс Хонг («Большой переполох в маленьком Китае») и Джейми Ли Кёртис («Хэллоуин»).

    Постер

    Мультивселенные Мишель Йео в трейлере «Всё, повсюду и одновременно» — от студии A24 1

    В американский прокат фильм выйдет 25 марта. По российскому прокату пока ничего неизвестно.

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