Мультсериал «Дом совы» продлили на третий сезон. Второй стартует 12 июня

Disney поделился открывающей заставкой второго сезона мультсериала «Дом совы». Шоу про озорную девочку Луз и её наставницу-ведьму в странном волшебном мире возвращается 12 июня.

Заодно студия показала постер второго сезона.

Кадры из ролика обещают новых персонажей:

Disney также объявил, что у мультсериала будет и третий сезон — в него войдут три 44-минутных спецэпизода. Подробностей о них пока нет.