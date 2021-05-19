Мультсериал «Дом совы» продлили на третий сезон. Второй стартует 12 июня

Disney поделился открывающей заставкой второго сезона мультсериала «Дом совы». Шоу про озорную девочку Луз и её наставницу-ведьму в странном волшебном мире возвращается 12 июня.
Заодно студия показала постер второго сезона.
Кадры из ролика обещают новых персонажей:
Disney также объявил, что у мультсериала будет и третий сезон — в него войдут три 44-минутных спецэпизода. Подробностей о них пока нет.
Читайте также
Сериал «Дом Совы»: «Гравити Фолз» в атмосфере Босха
Марина Беляева | 03.04.2020
История девочки и ведьмы в мире колдовства и «страдающего средневековья».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.