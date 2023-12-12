Мультсериал «Голубоглазый самурай» продлили на второй сезон

Netflix объявил, что анимационный сериал «Голубоглазый самурай» получит второй сезон.

Напомним, действие шоу разворачивается в Японии периода Эдо, а в центре сюжета самурай Мизу, которая хочет отомстить посетителям своей матери.

Над продолжением вновь будет работать Майкл Грин, приложивший руку к «Логану» и «Бегущему по лезвию 2049».

Мультсериал тепло приняли как критики, так и обычные зрители. На сайте Metacritic у него 88 из 100 баллов и 8,3 из 10 баллов соответственно.