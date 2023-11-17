Мультсериал «Харли Квинн» получит пятый сезон

Стриминговый сервис Max объявил, что мультсериал для взрослых «Харли Квинн» продлили на пятый сезон.
Дату его выхода онлайн-кинотеатр не назвал, зато показал первый постер с главной героиней и Айви.
Четвертый сезон «Харли Квинн» стартовал в конце июля 2023 года, а закончился — в середине сентября. Критики и зрители встретили его по традиции тепло.
В нем Харли начала сотрудничать с Бэт-семьей, а Айви стала генеральным директором Легиона Смерти, из-за чего между ними возник конфликт.
Напомним, в 2024 году выйдет спин-офф «Харли Квинн» про суперзлодея Кайтмана с подзаголовком «Черт возьми, да!».
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