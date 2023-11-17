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    Мультсериал «Харли Квинн» получит пятый сезон

    17 ноября 2023
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    17.11.2023
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    Стриминговый сервис Max объявил, что мультсериал для взрослых «Харли Квинн» продлили на пятый сезон.

    Дату его выхода онлайн-кинотеатр не назвал, зато показал первый постер с главной героиней и Айви.

    Четвертый сезон «Харли Квинн» стартовал в конце июля 2023 года, а закончился — в середине сентября. Критики и зрители встретили его по традиции тепло.

    В нем Харли начала сотрудничать с Бэт-семьей, а Айви стала генеральным директором Легиона Смерти, из-за чего между ними возник конфликт.

    Напомним, в 2024 году выйдет спин-офф «Харли Квинн» про суперзлодея Кайтмана с подзаголовком «Черт возьми, да!».

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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