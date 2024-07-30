Мультсериал «Кровь Зевса» продлен на третий и финальный сезон

Во время San Diego Comic-Con 2024 стало известно, что Netflix продлил мультсериал «Кровь Зевса» (Blood Of Zeus) на третий сезон. Он станет заключительным.

В центре сюжета шоу оказывается грек Херон, который узнает, что на самом деле его отец — сам Зевс. Херону предстоит стать надеждой человечества в борьбе с пробудившейся армией демонов, которые угрожают всему живому.

В третьем сезоне мы с нетерпением ждем продолжения истории Херона, Серафимы и других героев, которые столкнутся со своими самыми опасными противниками — Тифоном, Кроносом и Титанами.

Финальные эпизоды должны выйти в 2025 году. Пока без точной даты релиза.