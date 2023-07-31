«Мы играем в богов» — первый трейлер второго сезона «Локи»

Disney выпустила первый трейлер второго сезона «Локи» с Томом Хиддлстоном и Оуэном Уилсоном в главных ролях.
Напомним, в конце первого сезона главный герой попал в другую вселенную. И теперь, похоже, его непроизвольно «швыряет» по разным временным отрезкам.
Премьера состоится 6 октября.
Трейлер
Постер
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