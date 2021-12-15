«Мы плохие парни» — трейлер авантюрного мультфильма The Bad Guys от Dreamworks

Dreamworks показала трейлер своей следующей полнометражной работы — встречайте, криминальная комедия The Bad Guys («Плохие парни»).
Оригинал
Дубляж
В центре событий — команда преступников из разумных животных: мистер Волк, мистер Пиранья, мистер Змея, мистер Акула и мисс Тарантула. Они пытаются покончить со своей прошлой жизнью и стать образцовыми гражданами — но это не так-то просто, как кажется.
Мультфильм основан на одноимённом романе австралийского автора Аарона Блэби. Производством занимается DreamWorks Animation, а дистрибуцией — Universal. Режиссёром выступил французский аниматор Пьер Перифель, для него это полнометражный дебют. Ранее он работал над «Кунг-фу пандой» и «Хранителями снов», а также короткометражкой Bilby.
Больше всего The Bad Guys напоминает французского же «Люпена» и классику фильмов про ограбления типа «Одиннадцать друзей Оушена».
В американский прокат фильм выйдет в апреле 2022-го. А вот в России мы увидим чуть раньше — 24 марта!
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