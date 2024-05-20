«Мы с тобой в России, понимаешь? Не в космосе» — новый трейлер НФ-фильма «Контакты»

Кинокомпания «Марс медиа Энтертейнмент» поделилась полноценным трейлером авторского научно-фантастического фильма «Контакты».

В 80-х на Земле появились инопланетные машины и существа (их здесь называют Виталиками), предназначения которых для человечества — большая загадка. Но вскоре воодушевление сменилось депрессией и кризисом, а жизнь вернулась в прежнее русло.

В центре сюжета медсестра Нина, которая встретила Виталика, получившего тяжелое ранение. Девушка решила помочь ему, но местные, коррумпированные власти заинтересовались им.

Режиссером и сценаристом выступил Дмитрий Моисеев («В объятиях моря» и «Чтоб зашло»). А главные роли исполнили Илья Овчинников, Дмитрий Воробьев, Сергей Гилев, Валентин Самохин, Ирина Саликова, Иван Козин и другие.

Премьера состоится 4 июля.