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    «Мы с тобой в России, понимаешь? Не в космосе» — новый трейлер НФ-фильма «Контакты»

    20 мая 2024
    Фото аватара
    20.05.2024
    266
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    «Мы с тобой в России, понимаешь? Не в космосе» — новый трейлер НФ-фильма «Контакты»

    Кинокомпания «Марс медиа Энтертейнмент» поделилась полноценным трейлером авторского научно-фантастического фильма «Контакты».

    В 80-х на Земле появились инопланетные машины и существа (их здесь называют Виталиками), предназначения которых для человечества — большая загадка. Но вскоре воодушевление сменилось депрессией и кризисом, а жизнь вернулась в прежнее русло.

    В центре сюжета медсестра Нина, которая встретила Виталика, получившего тяжелое ранение. Девушка решила помочь ему, но местные, коррумпированные власти заинтересовались им.

    Режиссером и сценаристом выступил Дмитрий Моисеев («В объятиях моря» и «Чтоб зашло»). А главные роли исполнили Илья Овчинников, Дмитрий Воробьев, Сергей Гилев, Валентин Самохин, Ирина Саликова, Иван Козин и другие.

    Премьера состоится 4 июля.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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