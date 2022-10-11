«Мы сделали это!» — вышел трейлер третьего сезона «Мистического квеста»

Apple TV+ опубликовал полноценный трейлер третьего сезона комедийного сериала о разработке игр «Мистический квест».
По сюжету Иэн и Поппи основывают свою игровую студию и, похоже, собираются конкурировать с предыдущей компании.
Премьера состоится 11 ноября. Всего в третьем сезоне будет 10 эпизодов.
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