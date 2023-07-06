«Мы уничтожим их всех» — новый трейлер второго сезона «Основания»

Apple TV опубликовала еще один трейлер второго сезона «Основания» (или Foundation в оригинале) по мотивам романа Айзека Азимова.
По сюжету ученый Гэри Селдон математически выяснил, что галактическую Империю ждет крах, а потому создал Основание, чтобы сохранить знания.
Действие второго сезона развернется через 100 лет после событий первого, когда Основание входит в фазу открытого конфликта с Империей.
Главные роли исполнили Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобель, Лия Харви, Лора Бирн, Кассиан Билтон и другие актеры.
Сериал вернется на экраны уже 14 июля.
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Редактор
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Александр Ремизов
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