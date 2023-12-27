«Мятежная Луна» заняла первое место в чартах Netflix

С 18 по 24 декабря первая часть «Мятежной Луны» Зака Снайдера стала самым популярным англоязычным фильмом на Netflix.
За первые три дня космоопера собрала в онлайн-кинотеатре 23,9 миллиона просмотров.
В THR отметили, что это хорошие цифры для оригинального НФ-фильма без популярных актеров. Журналисты связывают успех с брендом Зака Снайдера, известного по «Человеку из стали», «Лиге справедливости» и другим лентам.
Однако наиболее показательной будет вторая неделя, которая для фильмов самая важная. В этот период обычно начинается сарафанное радио.
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