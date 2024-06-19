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    Мыши против кошек: идет сбор средств на НРИ Mausritter от Айзека Уильямса

    19 июня 2024
    Фото аватара
    19.06.2024
    7
    1 минута на чтение
    Мыши против кошек: идет сбор

    Издательство «Рыжий Библиотекарь» запустило краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск настольной ролевой игры Mausritter от Айзека Уильямса на русском языке.

    Вас ждут минималистичные правила, уникальная механика инвентаря и суровый окружающий мир, в котором кровожадные кошки и суровые зимы не дают покоя мышиному королевству.

    В «Рыжем Библиотекаре» отметили, что игра подойдет всем, кто только начинает свое знакомство с НРИ или хочет расширить ролевой опыт, не запутавшись в правилах.

    Что интересно, издательство уже подготовило локализацию игры. Любой желающий может скачать ее в PDF-формате, чтобы удостовериться в качестве!

    В коробку с Mausritter войдут книга правил на 48 страниц и ширма для ведущего, готовые точки интереса «Мед в стропилах» и «Ржавая башня», карточки предметов, блокнот одноразовых листов персонажей, карандаш «Вероломство образов» и памятка с правилами для игроков.

    Основная цель в 300 тысяч рублей уже выполнена — за 26 часов! Также у «Рыжего Библиотекаря» есть сверхцели: бесплатная доставка по России (700 тысяч рублей), приключение «Пятый корпус» (850 тысяч), плакат от Юлии Никитиной (1 000 000), комикс «Храбрый мышонок» и «Коготь Тьмы» (1 150 000), гекскроул «Скрип колеса» (1 300 000) и путевка в город Мышкин с арт-директором издательства в качестве гида (1 500 000).

    Всего на момент написания заметки издательству удалось собрать 668 тысяч рублей. Подробности о настолке Mausritter можно узнать на сайте Crowd Republic.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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