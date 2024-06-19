Мыши против кошек: идет сбор средств на НРИ Mausritter от Айзека Уильямса

Издательство «Рыжий Библиотекарь» запустило краудфандинговую кампанию по сбору средств на выпуск настольной ролевой игры Mausritter от Айзека Уильямса на русском языке.

Вас ждут минималистичные правила, уникальная механика инвентаря и суровый окружающий мир, в котором кровожадные кошки и суровые зимы не дают покоя мышиному королевству.

В «Рыжем Библиотекаре» отметили, что игра подойдет всем, кто только начинает свое знакомство с НРИ или хочет расширить ролевой опыт, не запутавшись в правилах.

Что интересно, издательство уже подготовило локализацию игры. Любой желающий может скачать ее в PDF-формате, чтобы удостовериться в качестве!

В коробку с Mausritter войдут книга правил на 48 страниц и ширма для ведущего, готовые точки интереса «Мед в стропилах» и «Ржавая башня», карточки предметов, блокнот одноразовых листов персонажей, карандаш «Вероломство образов» и памятка с правилами для игроков.

Основная цель в 300 тысяч рублей уже выполнена — за 26 часов! Также у «Рыжего Библиотекаря» есть сверхцели: бесплатная доставка по России (700 тысяч рублей), приключение «Пятый корпус» (850 тысяч), плакат от Юлии Никитиной (1 000 000), комикс «Храбрый мышонок» и «Коготь Тьмы» (1 150 000), гекскроул «Скрип колеса» (1 300 000) и путевка в город Мышкин с арт-директором издательства в качестве гида (1 500 000).

Всего на момент написания заметки издательству удалось собрать 668 тысяч рублей. Подробности о настолке Mausritter можно узнать на сайте Crowd Republic.