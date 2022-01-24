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Ушёл из жизни французский художник Жан-Клод Мезьер — один из создателей классического французского комикса «Валериан и Лорелин». Космическая опера об агентах, выполняющих различные поручения по спасению вселенной, стартовала в далёком 1967 году. В 2017-м комикс экранизировал Люк Бессон. В том же году «Валериан» впервые вышел на русском языке. К сожалению, что кино, что издание комикса в России кассового успеха не снискали.

Одна из самых знаковых работ Мезьера — дизайн для другой фантастики Бессона, «Пятого элемента». Кроме того, художник работал и над экранизацией романа «Трудно быть богом» Петера Фляйшмана, но его наработки в фильм не попали.

Мезьеру было 83 года. Причины смерти не сообщаются.