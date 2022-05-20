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    Новости

    На CrowdRepublic открылся предзаказ «Бестиария» для Pathfinder 2e

    20 мая 2022
    20.05.2022
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    0 минут на чтение
    На CrowdRepublic открылся предзаказ «Бестиария» для Pathfinder 2e

    Наши коллеги из «Мира хобби» запустили на CrowdRepublic сбор средств на издание «Бестиария» для второй редакции настольной ролевой игры Pathfinder.

    Внутри объёмного 360-страничного тома вы найдёте:

    • свыше 400 существ — с характеристиками, описанием и наградами;
    • таблицу по уровню существ, чтобы ведущему было проще составлять сражения;
    • глоссарий особенностей и черт.

    Можно заказать набор фишек к книге, основную книгу правил и дополнительные аксессуары вроде ширмы и миниатюр. А при разблокировке сверхцелей редакция переведёт приключение, участники получат его бесплатно.

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