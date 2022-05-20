На CrowdRepublic открылся предзаказ «Бестиария» для Pathfinder 2e

Наши коллеги из «Мира хобби» запустили на CrowdRepublic сбор средств на издание «Бестиария» для второй редакции настольной ролевой игры Pathfinder.

Внутри объёмного 360-страничного тома вы найдёте:

свыше 400 существ — с характеристиками, описанием и наградами;

таблицу по уровню существ, чтобы ведущему было проще составлять сражения;

глоссарий особенностей и черт.

Можно заказать набор фишек к книге, основную книгу правил и дополнительные аксессуары вроде ширмы и миниатюр. А при разблокировке сверхцелей редакция переведёт приключение, участники получат его бесплатно.