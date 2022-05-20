На CrowdRepublic открылся предзаказ «Бестиария» для Pathfinder 2e

Наши коллеги из «Мира хобби» запустили на CrowdRepublic сбор средств на издание «Бестиария» для второй редакции настольной ролевой игры Pathfinder.
Внутри объёмного 360-страничного тома вы найдёте:
- свыше 400 существ — с характеристиками, описанием и наградами;
- таблицу по уровню существ, чтобы ведущему было проще составлять сражения;
- глоссарий особенностей и черт.
Можно заказать набор фишек к книге, основную книгу правил и дополнительные аксессуары вроде ширмы и миниатюр. А при разблокировке сверхцелей редакция переведёт приключение, участники получат его бесплатно.
Читайте также
Pathfinder 2e: что изменилось во второй редакции?
Александр Стрепетилов | 04.10.2019
Оковы устаревшей D&D 3.5 наконец-то сброшены!
Pathfinder: Wrath of the Righteous. Обзор самой длинной игры в истории «Мира фантастики»
Павел Ильин | 15.10.2021
Прости, «Дикая Охота», но трон больше не твой.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Дорога равенства»Бойтесь своих желаний! Особенно если вы мечтали об анархии, матери порядка...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.