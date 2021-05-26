На CrowdRepublic открылся предзаказ настольной ролевой игры «Фронтир: Бескрайний космос»

На площадке CrowdRepublic открылся предзаказ отечественной настольной ролевой игры «Фронтир: Бескрайний Космос». В ней участники возьмут на себя роли членов экипажа космического корабля и отправятся путешествовать по известной Ойкумене, которую облюбовали шесть разных культур.

В основе механики лежит система правил «Точка отсчёта» (используется в «Кориолисе», «Чужом», «Мутантах»). В ней герои определяются при помощи ролей и происхождения, у каждого есть четыре базовые характеристики и набор навыков. В числе особенностей «Фронтира» — возможность наделить персонажа биомодификациями, а также механика пунктов риска.

В рамках проекта разработчики собирают деньги на издание стартового набора, куда войдут 64-страничная книга правил с приключением, двухсторонняя карта, 10 кубиков с особым дизайном, тайлы противников и героев, а также постер. Кроме того, в рамках кампании можно приобрести миниатюры персонажей и космических кораблей (последние — прямиком из варгейма «Фронтир: Далёкие звёзды», который разработан той же командой). Стартер обойдётся в 1950 рублей.

Доставить награды обещают в декабре 2021-го.