На CrowdRepublic стартовал предзаказ «Книги сыщика» для ролевой игры «Зов Ктулху»

На площадке CrowdRepublic стартовал предзаказ руководства «Книга сыщика» для настольной ролевой игры в жанре лавкрафтианского детектива «Зов Ктулху». Издательство Hobby World уже ранее выпускало стартовый набор игры и «Руководство Хранителя», а теперь пришло время книги для игроков.
В «Книгу Сыщика» вошли дополнительные правила, где приведены новые профессии, таблицы и советы по развитию персонажей. Вооружайтесь знаниями до зубов — иначе здесь не выжить!
Что внутри?
- Дополнительные правила и советы по созданию персонажей
- Документы эпохи с ценами на популярные товары и характеристиками для оружия всех мастей
- Описание и параметры более 100 профессий и родов занятий
- Скрупулёзное описание множества навыков, а также разбор специализаций и дополнительных правил
- Правила создания связей между сыщиками
- И многое другое!
А ещё
Дополнительно к «Книге Сыщика» Hobby World переведут приключение для одного игрока «Кошмарный Прилив». Это прекрасный способ познакомиться и с атмосферой лавкрафтианского детектива, и с системой правил «Зов Ктулху».
А если кампания соберёт 900 тысяч рублей, то издатель выпустит сценарий «Холодный урожай»! Действие 50-страничного приключения разворачивается в СССР времён поздних 30-х. Игроки возьмут на себя роли агентов НКВД, которым предстоит отправиться в расположенный в центральной России колхоз «Красивый Октябрь-3».
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: «Игра Эндера» — так победим!Нет воинов страшнее, чем дети.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.