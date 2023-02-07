На CrowdRepublic стартовал предзаказ «Книги сыщика» для ролевой игры «Зов Ктулху»

На площадке CrowdRepublic стартовал предзаказ руководства «Книга сыщика» для настольной ролевой игры в жанре лавкрафтианского детектива «Зов Ктулху». Издательство Hobby World уже ранее выпускало стартовый набор игры и «Руководство Хранителя», а теперь пришло время книги для игроков.

В «Книгу Сыщика» вошли дополнительные правила, где приведены новые профессии, таблицы и советы по развитию персонажей. Вооружайтесь знаниями до зубов — иначе здесь не выжить!

Что внутри?

Дополнительные правила и советы по созданию персонажей

Документы эпохи с ценами на популярные товары и характеристиками для оружия всех мастей

Описание и параметры более 100 профессий и родов занятий

Скрупулёзное описание множества навыков, а также разбор специализаций и дополнительных правил

Правила создания связей между сыщиками

И многое другое!

А ещё

Дополнительно к «Книге Сыщика» Hobby World переведут приключение для одного игрока «Кошмарный Прилив». Это прекрасный способ познакомиться и с атмосферой лавкрафтианского детектива, и с системой правил «Зов Ктулху».