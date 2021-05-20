На CrowdRepublic стартовал сбор средств на переиздание «Книги Пепла» — НРИ в духе мрачного фэнтези

На CrowdRepublic стартовал сбор средств на переиздание отечественной настольной ролевой игры в жанре тёмного фэнтези «Книга Пепла». Команда Silver Hoof Games собрала требуемую сумму за пару часов, так что проект уже считается успешным.

«Книга Пепла» основана на правилах Fate Core. Игра вдохновлена мирами тёмного фэнтези вроде Darkest Dungeon и Dark Souls. В ней игроки возьмут на себя роли борцов с Тьмой, примкнув к одной из разных сторон.

Идёт борьба между Церковью Пламени, друидами, Демон-Принцем и ужасами, таящимися в темноте. Тьма искажает всё вокруг: готические особняки становятся живыми ловушками, палачи сходят с ума, затонувшие корабли порождают кровожадных сирен.

В книгу входят правила создания персонажей, механика шрамов (особые раны, дарующие нечеловеческие силы), перечень снаряжения, персонажи ведущего, бестиарий, диковинные места и артефакты, а также вводное приключение.

Второе издание значительно переработано. Из книги исключили базовые правила Fate Core (они доступны на сайте авторов), зато переработали собственные правила, теперь они стали понятнее, а акцент сдвинут на взаимодействие с тьмой. В книге появился конструктор снаряжения, а география дополнена с использованием механики Fate.

В рамках проекта можно приобрести книгу правил (в бумажном и электронном виде), блокнот с листами персонажей, особые жетоны и кубики Fate.

Авторы наметили несколько сверхцелей, три из них уже взяты. Теперь в книге появятся дополнительный рассказ и приключения «Достать вакцину» и «Без памяти». Участники ещё могут разблокировать сверхцели, добавляющие в книгу приключение «Принцесса и дракон» и главу с алхимическим снаряжением.

Книги обещают доставить в октябре. Сбор средств будет идти ещё 27 дней.