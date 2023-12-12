На днях вышла The Day Before. Теперь ее разработчики закрываются

7 декабря состоялся релиз ММО-выживача The Day Before от якутской студии Fntastic, который долгое время занимал первое место в списке самых желанных игр в Steam.

Из-за проблем с серверами, обилия багов и других шероховатостей игра вошла в тройку самых низко оцененных тайтлов в Steam.

Спустя четыре дня Fntastic объявила о закрытии студии из-за финансового провала The Day Before. У компании больше нет денег для продолжения работы, а все заработанные деньги она потратит на погашение долгов перед партнерами.

Прямо сейчас будущее The Day Before и Propnight неизвестно, но серверы продолжат работать.

В студии извинились за то, что не оправдали ожидания геймеров. По словам разработчиков, они просчитались в своих возможностях. Как оказалось, создание игр — крайне сложное дело.

Спустя несколько часов после объявления о закрытии студии The Day Before сняли с продажи в Steam.

Fntastic и Mytona пообещали вернуть деньги за игру все желающим, независимо от проведенного в ней времени. Сейчас издатель обсуждает с разработчиками будущее проекта.

В X (ранее — Твиттер) компания отметила, что для нее это был первый опыт работы над большой игрой. «Дерьмо случается» — прокомментировала компания.