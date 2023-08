На фестиваль «Игропром» пустят косплееров только в образах героев с «правильными взглядами». И за деньги 🤡

7 и 8 октября на ВДНХ пройдет фестиваль «Игропром» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — для разработчиков и других членов игровой индустрии.

В конце августа организаторы поделились условиями участия для косплееров, которые возмутили как самих косплееров, так и других пользователей сети.

Во-первых, косплеерам нужно… заплатить за участие, тогда как нередко на мероприятиях для них вход бесплатный. В некоторых случаях участие косплееров оплачивается организаторами.

Изначально один день для них стоил 2350 рублей, а два — 3950 рублей. После шквала критики «Игропром» пересмотрел условия для косплееров.

Цену снизили до 750 рублей и 1500 рублей соответственно. Кроме того, организаторы решили выбрать 15-20 самых ярких косплееров, которые смогут принять участие бесплатно с доступом к гримерке.

Чем будут отличаться условия от «самых ярких косплееров», не уточняется. Также 25 аккредитованных косплееров смогут получить 50% скидку.

Во-вторых, на фестивале для косплееров будет дресс-код. Из-за маркировки 12+ «Игропром» не пустит косплееров с чересчур откровенным костюмами вроде 2B из NieR: Automata — с разрезами на бедрах, миниюбками, глубокими декольте и так далее.

Кроме того, в приоритете будут отечественные персонажи, а также нейтральные зарубежные — с правильными ценностями и взглядами.

Мы не пропустим костюмы героев фильмов/игр, пропагандирующих жестокость, национализм, расизм, употребления алкоголя, наркотиков, табакокурение и сексуальные меньшинства. То есть, никаких парочек по типу Элли и Джоэла из The Last of Us и им подобных.