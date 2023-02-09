На Марсе нашли «Какао»! Так исследователи назвали метеорит

27 января марсоход «Кьюриосити» нашел на поверхности Марса новый железно-никелевый метеорит.
Исследователи назвали его «Какао» — из-за цвета пыли, которая его покрывает. Его размер составляет 30 сантиметров в поперечнике, а поверхность объекта усеяна регмаглиптами, характерными углублениями, которые образовались во время его вхождения в атмосферу планеты.
Предполагается, что метеорит пробыл на Марсе несколько миллионов лет, потому что уже не осталось никаких следов ударного кратера.
Метеориты на других планетах находят довольно редко. И чаще всего они относятся к железно-никелевым, потому что такие долго разрушаются.
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