На Netflix вышли все серии сериала по One Piece

На Netflix состоялась премьера первого сезона игрового сериала «One Piece. Большой куш» по одноимённой манге и аниме-сериалу. На стриминге (а значит, и в сети) сразу же доступны русские субтитры.

Шоу, как и первоисточник, рассказывает о приключениях команды «Пираты соломенной шляпы», исследующей океан в поисках сокровища, которое подарит капитану Манки Д. Луффи титул Короля Пиратов.

Одним из продюсеров шоу выступил автор оригинала Эйитиро Ода.

Иньяки Годой исполнил роль Манки Д. Луффи, а японский актёр Макэню сыграл Ророноа Зоро. Эмили Радд досталась роль Нами, Джейкобу Гибсону — партия Усоппа, а Таз Скайлар воплотил Санджи.

Шоу стало одним из самых дорогостоящих для Netflix. По слухам, каждый эпизод стоил 18 миллионов долларов.

На момент публикации заметки на Metacritic и Rotten Tomatoes оценки ещё не сформировались.

В первых отзывах, опубликованных в конце августа, зрители в основном хвалили сериал.