На Netflix вышли все серии сериала по One Piece

На Netflix состоялась премьера первого сезона игрового сериала «One Piece. Большой куш» по одноимённой манге и аниме-сериалу. На стриминге (а значит, и в сети) сразу же доступны русские субтитры.
Шоу, как и первоисточник, рассказывает о приключениях команды «Пираты соломенной шляпы», исследующей океан в поисках сокровища, которое подарит капитану Манки Д. Луффи титул Короля Пиратов.
Одним из продюсеров шоу выступил автор оригинала Эйитиро Ода.
Иньяки Годой исполнил роль Манки Д. Луффи, а японский актёр Макэню сыграл Ророноа Зоро. Эмили Радд досталась роль Нами, Джейкобу Гибсону — партия Усоппа, а Таз Скайлар воплотил Санджи.
Шоу стало одним из самых дорогостоящих для Netflix. По слухам, каждый эпизод стоил 18 миллионов долларов.
На момент публикации заметки на Metacritic и Rotten Tomatoes оценки ещё не сформировались.
В первых отзывах, опубликованных в конце августа, зрители в основном хвалили сериал.
Читайте также
Аниме и манга One Piece как культурный феномен
20 лет исполнилось безумному аниме про пиратов.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.