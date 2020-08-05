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    Новости

    На сайте CrowdRepublic стартовал предзаказ путеводителя по сериалу «Благие знамения»

    5 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    05.08.2020
    1977
    0 минут на чтение
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    Издательство fanzon запустила на CrowdRepublic кампанию предзаказа иллюстрированного путеводителя по сериалу «Благие знамения» от Amazon.

    В книге фанатов ждут интервью с Нилом Гейманом, обсуждение планов Терри Пратчетта на экранизацию, комментарии актеров (Майкла Шина, Дэвид Теннанта и других), беседы со съемочной командой, свыше 200 закулисных кадров и фотографий, эскизы костюмов и дизайн декораций.

    Если за 29 дней компания соберет 400 тысяч рублей, то вместе с артбуком читатели получат тематическую закладку. Вторая сверхцель — 700 тысяч. В случае успеха в комплект путеводителя войдет постер с персонажами романа.

    В рознице книга будет стоить 1415 рублей, а на CrowdRepublic ее можно приобрести по сниженной цене — за 1150 рублей.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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