На сайте CrowdRepublic стартовал предзаказ путеводителя по сериалу «Благие знамения»

Издательство fanzon запустила на CrowdRepublic кампанию предзаказа иллюстрированного путеводителя по сериалу «Благие знамения» от Amazon.
В книге фанатов ждут интервью с Нилом Гейманом, обсуждение планов Терри Пратчетта на экранизацию, комментарии актеров (Майкла Шина, Дэвид Теннанта и других), беседы со съемочной командой, свыше 200 закулисных кадров и фотографий, эскизы костюмов и дизайн декораций.
Если за 29 дней компания соберет 400 тысяч рублей, то вместе с артбуком читатели получат тематическую закладку. Вторая сверхцель — 700 тысяч. В случае успеха в комплект путеводителя войдет постер с персонажами романа.
В рознице книга будет стоить 1415 рублей, а на CrowdRepublic ее можно приобрести по сниженной цене — за 1150 рублей.
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Редактор
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