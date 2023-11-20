На вторую неделю сборы «Капитан Марвел 2» в США и Канаде упали на 79%

На второй неделе проката «Капитан Марвел 2» сборы фильма в США и Канаде составили всего 10,2 миллиона долларов.

Другими словами, супергеройский блокбастер заработал на 79% денег, чем неделей ранее. Это худший результат за всю историю киновселенной Marvel.

Аналитики предполагают, что мировые сборы «Капитан Марвел» в конечном итоге не превысят 240 миллионов долларов. Для сравнения, даже «Невероятный Халк» собрал 264 миллиона долларов.

Прежде лента показала другой антирекорд — худший старт в США для MCU. Тогда фильм принес авторам в дебютный уикэнд всего 47 миллионов долларов.

Напомним, критики прохладно встретили кинокомикс, а зрители — еще хуже. На сайте Metacritic у картины 50 баллов из 100 и 3,7 балла из 10 соответственно.