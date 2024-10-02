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Началась предрегистрация в гача-игру с пластмассовыми фигурками!
Дмитрий Кинский
12 октября 16:00
197
1 минута на чтение
Стартовала предрегистрация в приключенческую гача-игру Figure Story, в которой можно собирать оживших пластмассовых героев.
Выбирайте фигурки, отправляйте их в бой и наблюдайте за ними в режиме AR. Более того, разработчики обещают, что в игре будет полно отсылок к аниме!
Оформить предрегистрацию, за которую вы получите эксклюзивные бонусы, можно по ссылке.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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