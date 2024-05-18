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    Началась предрегистрация в MMORPG 9 Dreams — с эпичными ивентами и свадьбами!

    18 мая 2024
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    18.05.2024
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    Esprit Games объявила о начале предварительной регистрации в красочной MMORPG под названием 9 Dreams!

    Помимо стандартного набора в виде исследования различных локаций и участия в PvP- и PvE-активностях вместе с друзьями, вы сможете устраивать свадебные церемонии и воспитывать детей.

    На старте игроков ждут эксклюзивные ивенты с ценными наградами. А за предрегистрацию геймерам подарят промокод с бонусом.

    Все подробности можно узнать на официальном сайте.

    erid LjN8K78tD ООО “ЭСПРИТ ГЕЙМС”

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