Началась предрегистрация в MMORPG 9 Dreams — с эпичными ивентами и свадьбами!

Esprit Games объявила о начале предварительной регистрации в красочной MMORPG под названием 9 Dreams!

Помимо стандартного набора в виде исследования различных локаций и участия в PvP- и PvE-активностях вместе с друзьями, вы сможете устраивать свадебные церемонии и воспитывать детей.

На старте игроков ждут эксклюзивные ивенты с ценными наградами. А за предрегистрацию геймерам подарят промокод с бонусом.

Все подробности можно узнать на официальном сайте.

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