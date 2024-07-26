Начались съемки фильма «Легенды наших предков» про исчезающих фантастических созданиях

В Екатеринбурге и Свердловской области стартовали съемки фильма «Легенды наших предков» Ивана Соснина («Пришелец»).

Лента расскажет о репортере, который по заданию редакции оказался в затерянном в тайге селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий.

Главные роли в фильме сыграют Александр Яценко, Антон Кузнецов, Александра Бабаскина, Наталья Павленкова, Марьяна Спивак и Юрий Колокольников.

Точной даты выхода у «Легенд наших предков» пока нет, но создатели планируют выпустить картину в прокат в 2025 году.