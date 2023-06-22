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    Новости

    Начались съемки фильма «Волшебник Изумрудного города». Вот первые кадры

    22 июня 2023
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    22.06.2023
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    Начались съемки фил 6

    Кинокомпания «Централ Партнершип» начала съемки семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города» по мотивам одноименного произведения Александра Волкова.

    В центре сюжета девочка Элли и ее пес Тотошка, которых внезапный ураган переносит в волшебную страну Жевунов. А чтобы вернуться домой, им предстоит найти волшебника в Изумрудном городе.

    Режиссером выступает Игорь Волошин (сериал «Коса» и хоррор «Медея»). А главные роли исполнили Екатерина Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда) и не только.

    Премьера состоится 26 декабря 2024 года.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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