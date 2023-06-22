Начались съемки фильма «Волшебник Изумрудного города». Вот первые кадры

Кинокомпания «Централ Партнершип» начала съемки семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города» по мотивам одноименного произведения Александра Волкова.
В центре сюжета девочка Элли и ее пес Тотошка, которых внезапный ураган переносит в волшебную страну Жевунов. А чтобы вернуться домой, им предстоит найти волшебника в Изумрудном городе.
Режиссером выступает Игорь Волошин (сериал «Коса» и хоррор «Медея»). А главные роли исполнили Екатерина Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда) и не только.
Премьера состоится 26 декабря 2024 года.
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Редактор
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