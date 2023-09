Находка: австралийский оркестр играет пьесу по роману Дяченко Vita Nostra

В рубрике «находка» действительно неожиданная заметка. В начале 2023 года австралийский композитор Кристофер Хили представил музыкальную пьесу Vita Nostra: Our life (is brief) по мотивам романа Марины и Сергея Дяченко. Пьесу исполнил Мельбурнский симфонический оркестр под руководством дирижера Карло Антониоли — в рамках ежегодного шоу Cybec 21st Century.

Пьеса начинается примерно с 38-й минуты и идёт до 49-й. А перед этим можно послушать, как Хили представляет пьесу и роман. Композитор называет книгу удивительным и странным фэнтези, которое его сильно вдохновило. При этом он не вдаётся в подробности, а лишь предлагает слушателям прочитать роман самим: «я обещаю, он вам понравится!».

Vita Nostra — одна из самых титулованных и самых известных книг четы Дяченко. Оно рассказывает о девочке Сашке, которую таинственный незнакомец, «никогда не требующий невозможного», отправляет учиться в загадочный вуз. Якобы подростки изучают там не привычные дисциплины, а основы мироздания. Сам процесс обучения бесповоротно меняет студентов. В результате Саша совершает как волнующие, так и ужасающие открытия.

Благодарим Thy Tabor с «Лаборатории фантастики» за наводку!