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    Находка: австралийский оркестр играет пьесу по роману Дяченко Vita Nostra

    13 сентября 2023
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    13.09.2023
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    1 минута на чтение

    В рубрике «находка» действительно неожиданная заметка. В начале 2023 года австралийский композитор Кристофер Хили представил музыкальную пьесу Vita Nostra: Our life (is brief) по мотивам романа Марины и Сергея Дяченко. Пьесу исполнил Мельбурнский симфонический оркестр под руководством дирижера Карло Антониоли — в рамках ежегодного шоу Cybec 21st Century.

    Пьеса начинается примерно с 38-й минуты и идёт до 49-й. А перед этим можно послушать, как Хили представляет пьесу и роман. Композитор называет книгу удивительным и странным фэнтези, которое его сильно вдохновило. При этом он не вдаётся в подробности, а лишь предлагает слушателям прочитать роман самим: «я обещаю, он вам понравится!».

    Vita Nostra — одна из самых титулованных и самых известных книг четы Дяченко. Оно рассказывает о девочке Сашке, которую таинственный незнакомец, «никогда не требующий невозможного»,  отправляет учиться в загадочный вуз. Якобы подростки изучают там не привычные дисциплины, а основы мироздания. Сам процесс обучения бесповоротно меняет студентов. В результате Саша совершает как волнующие, так и ужасающие открытия.

    Благодарим Thy Tabor с «Лаборатории фантастики» за наводку!

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