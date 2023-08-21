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    Новости

    Находка: интерактивная фантастическая таблица Менделеева

    21 августа 2023
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    21.08.2023
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    Находка: интерактивная фантастическая таблица Менделеева

    Наш читатель под ником Sonnenstein поделился результатом кропотливой работы целой команды. А мы делимся им с вами. Встречайте Elemental Galaxy — фантастическую интерактивную таблицу элементов Менделеева, в которой все элементы представлены в виде анимированных персонажей.

    Таблица доступна онлайн на сайте для разработчиков и игровых проектов itch.io. Каждому элементу присвоен не только персонаж, но и отдельно вынесены характеристики «валентные электроны», «электроотрицательность» и «атомный радиус».

    Над изображением 72 элементов работали 50 художников. Все имена, как и имя композитора, указаны на странице проекта. Там же можно ознакомиться с кратким описанием мифологии проекта.

    В проекте спрятаны несколько «достижений» и химических секретов, которые могут разблокировать пользователи.

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