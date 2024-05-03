«Наклз» показал лучший старт в Paramount+ среди всех оригинальных сериалов

Сериальный спин-офф «Соника в кино» про Наклза показал лучший старт в стриминговом сервисе Paramount+ среди всех оригинальных шоу.

За первые три дня с момента премьеры «Наклз» набрал больше четырех миллионов просмотров. Теперь это самый просматриваемый семейный сериал в онлайн-кинотеатре.

Кроме того, на фоне выхода сериала вырос интерес к другим проектам во вселенной Соника, количество просмотров которых увеличилось на 278%.

При этом критики встретили шоу про Наклза прохладно, потом что у самого главного героя в спин-оффе не очень много экранного времени.