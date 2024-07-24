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    NASA показало 25 фантастических снимков с телескопа «Чандра»

    24 июля 2024
    Фото аватара
    24.07.2024
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    NASA показало 25 сногсшибательных снимков с телескопа «Чандра»

    В честь 25-летия пребывания телескопа  «Чандра» в космосе NASA опубликовало подборку из 25 снимков, полученных аппаратом.

    В заявлении сказано, что, комбинируя рентгеновские лучи с «Чандры» с другими космическими обсерваториями и наземными телескопами, астрономы могут решать самые сложные вопросы и исследовать давние тайны космоса.

    На кадрах можно увидеть галактический центр Млечного Пути, туманность Ориона, Юпитер, Крабовидную туманность, Столпы Творения, остаток сверхновой Кассиопея A и различные скопления галактик.

    Все материалы в высоком разрешении можно найти на сайте «Чандры».

    Все фото:

    Галактика Центавр A:

    Скопление галактик NGC 3532:

    Скопление межзвездного газа и пыли под названием «Столпы Творения»:

    Скопление галактик MACS J0035:

    Юпитер:

    Туманность NGC 6334:

    Звездообразования «Космическими скалами» в туманности Киля:

    Рассеянное скопление в созвездии Золотой Рыбы:

    «Глаза Девы» — пapa кoнтaктиpующиx гaлaктик NGC 44З5 и NGC 44З8:

    Сверхновая звезда SN 1987A в туманности Тарантул:

    Остатки взрыва сверхновой в Крабовидной туманности:

    Галактический центр Млечного Пути:

    Спиральная галактика NGC 7469:

    Скопление Девы:

    Остаток сверхновой Кассиопея A:

     

    Сверхновая G21.5-0.9:

    Пульсарная туманность MSH 15-52:

    Скопление галактик Abell 2125:

    Спиральная галактика NGC 6872:

    Спиральная галактика NGC 1365:

    Планетарная туманность Hb 5:

    Галактика Arp 220:

    Туманность Ориона:

    Звезда WR 124:

    Звезда HBC 672 («Тень летучей мыши») в туманности Змеи:

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