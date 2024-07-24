NASA показало 25 фантастических снимков с телескопа «Чандра»

В честь 25-летия пребывания телескопа «Чандра» в космосе NASA опубликовало подборку из 25 снимков, полученных аппаратом.

В заявлении сказано, что, комбинируя рентгеновские лучи с «Чандры» с другими космическими обсерваториями и наземными телескопами, астрономы могут решать самые сложные вопросы и исследовать давние тайны космоса.

На кадрах можно увидеть галактический центр Млечного Пути, туманность Ориона, Юпитер, Крабовидную туманность, Столпы Творения, остаток сверхновой Кассиопея A и различные скопления галактик.

Все материалы в высоком разрешении можно найти на сайте «Чандры».

Все фото:

Галактика Центавр A:

Скопление галактик NGC 3532:

Скопление межзвездного газа и пыли под названием «Столпы Творения»:

Скопление галактик MACS J0035:

Юпитер:

Туманность NGC 6334:

Звездообразования «Космическими скалами» в туманности Киля:

Рассеянное скопление в созвездии Золотой Рыбы:

«Глаза Девы» — пapa кoнтaктиpующиx гaлaктик NGC 44З5 и NGC 44З8:

Сверхновая звезда SN 1987A в туманности Тарантул:

Остатки взрыва сверхновой в Крабовидной туманности:

Галактический центр Млечного Пути:

Спиральная галактика NGC 7469:

Скопление Девы:

Остаток сверхновой Кассиопея A:

Сверхновая G21.5-0.9:

Пульсарная туманность MSH 15-52:

Скопление галактик Abell 2125:

Спиральная галактика NGC 6872:

Спиральная галактика NGC 1365:

Планетарная туманность Hb 5:

Галактика Arp 220:

Туманность Ориона:

Звезда WR 124:

Звезда HBC 672 («Тень летучей мыши») в туманности Змеи: