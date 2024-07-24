NASA показало 25 фантастических снимков с телескопа «Чандра»

В честь 25-летия пребывания телескопа «Чандра» в космосе NASA опубликовало подборку из 25 снимков, полученных аппаратом.
В заявлении сказано, что, комбинируя рентгеновские лучи с «Чандры» с другими космическими обсерваториями и наземными телескопами, астрономы могут решать самые сложные вопросы и исследовать давние тайны космоса.
На кадрах можно увидеть галактический центр Млечного Пути, туманность Ориона, Юпитер, Крабовидную туманность, Столпы Творения, остаток сверхновой Кассиопея A и различные скопления галактик.
Все материалы в высоком разрешении можно найти на сайте «Чандры».
Все фото:
Галактика Центавр A:
Скопление галактик NGC 3532:
Скопление межзвездного газа и пыли под названием «Столпы Творения»:
Скопление галактик MACS J0035:
Юпитер:
Туманность NGC 6334:
Звездообразования «Космическими скалами» в туманности Киля:
Рассеянное скопление в созвездии Золотой Рыбы:
«Глаза Девы» — пapa кoнтaктиpующиx гaлaктик NGC 44З5 и NGC 44З8:
Сверхновая звезда SN 1987A в туманности Тарантул:
Остатки взрыва сверхновой в Крабовидной туманности:
Галактический центр Млечного Пути:
Спиральная галактика NGC 7469:
Скопление Девы:
Остаток сверхновой Кассиопея A:
Сверхновая G21.5-0.9:
Пульсарная туманность MSH 15-52:
Скопление галактик Abell 2125:
Спиральная галактика NGC 6872:
Спиральная галактика NGC 1365:
Планетарная туманность Hb 5:
Галактика Arp 220:
Туманность Ориона:
Звезда WR 124:
Звезда HBC 672 («Тень летучей мыши») в туманности Змеи: